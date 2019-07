أسرة “البغدادي” تطالب “السراج” بالإفراج عن والدهم لهذا السبب

المتوسط:

جطالبت أسرة رئيس الوزراء الليبي الأسبق البغدادي المحمودي، حكومة الوفاق ، تنفيذ قرار الإفراج عنه لتدهور حالته الصحية.

وقالت أسرة رئيس الوزراء الليبي الأسبق، في بيان اليوم الأحد: “نحن نتابع الوضع الصحي الحرج لوالدنا البغدادي المحمودي، الذي يعاني فيه من مرض عضال ألم به في السنوات الأخيرة، نتيجة لظروف سجنه وعدم تلقيه العلاج المناسب، حيث وصل به الأمر إلى مراحل متقدمة من المرض”.

وأضاف البيان: “في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني قرارا بالإفراج عنه لدواعٍ صحية، إلا أنه لم يتحقق هذا الأمل حتى تاريخه”.

وتابع: “نطالب رئيس بعثة الدعم في ليبيا وجميع المنظمات الإنسانية بالتحرك وبشكل عاجل للضغط على الأطراف المعنية في الحكومة الليبية لتنفيذ قرار الإفراج عليه ليتلقى العلاج المناسب خارج ليبيا لتعذر ذلك فيها”.

ولفت البيان إلى أن “الدواعي الإنسانية والحالة الصحية الحرجة ومبادئ حقوق الإنسان تحتم ضرورة التحرك الفوري لإنقاذ حياته ويحذونا الأمل في أن نسعد بالاجتماع به ليكمل ما تبقى من حياته وسط أسرته وأحفاده”.

