كشفت ‏قناة العربية الإخبارية عن إطلاق الجيش يغارة لسلاح الجو على معسكر “النقلية” جنوب طرابلس .

وكانت حكومة الوفاق قد أعلنت عن إطلاق ٤ هجمات قتالية جوية في محيط معسكر النقلية جنوب طرابلس.

