داعش كيان كسيح بالكاد يستطيع النهوض

لقد واجه داعش صعوبةً كبيرةً على استيعاب الضربات والصدمات الّتي تلّقاها من أجهزة الدّولة اللّيبيّة الّتي رفضت رفضًا قاطعًا دخول داعش إلى أراضيها فراحت تنظّم الحملات والعمليّات الأمنيّة ضدّه محاولةً القضاء عليه من جذوره ومحوه من الوجود في الأراضي اللّيبيّة.

ونجحت ليبيا في تحويل داعش من كيانٍ إرهابيّ “قويّ” إلى كيانٍ فاقد القوى وكسيح بالكاد يستطيع النهوض لمتابعة المخططات الّتي تخدم أجندة التّنظيم الإرهابيّة.

لكنّ داعش لم يتقبّل هذا الواقع الّذي بات يعيش فيه وحاول في مناسبات عدّة العودة إلى ليبيا واستعادة كلّ ما فقده من نفوذ فيها من خلال وضع اليد على أهمّ المواقع اللّيبيّة ومن خلال استمالة اللّيبيين للانضمام إليه.

لقد حاول داعش العودة إلى ليبيا من خلال نشر الفوضى وسط المواطنين الّذين عاشوا الويلات بسبب الدواعش في السابق، فبنظر داعش تكمن الطريقة الأنسب والأسهل للعودة إلى فرض النفوذ في السيطرة على عقول اللّيبيين المساكين والتحكّم بهم كقطع “الشطرنج” يحملونهم وينقلونهم ويضعونهم إينما يريدون وينسبون إليهم الدّور الّذي يريدون.

في هذا السياق، كشفت معلومات أمنيّة واستخباراتية موثوقة تؤكد وجود مخطط جديد للفوضى في دول شمال أفريقيا، وعلى رأسها ليبيا، يقوده فلول داعش العائدون من مناطق النزاع في سوريا والعراق، إذ دعا تنظيم داعش في سوريا والعراق عناصره إلى الهجرة نحو ليبيا وحتى منطقة الساحل الأفريقي والصحراء.

ولكنّ ليبيا تقف دائمًا في المرصاد، فهي لم تملّ يومًا من رصد الإرهابيين ومراقبتهم ومعاقبتهم والقضاء عليهم، فمهما حاول الدواعش التذاكي على أجهزة الدولة اللّيبيّة واللّعب على نفوس اللّيبيين فإنّ مصيرهم وحيد وأكيد: الاعتقال والسجن والموت.

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