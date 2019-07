المتوسط:

التقى اليوم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة بالمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، في الرجمة.

وتباحثا الطرفان في الاوضاع الراهنة في ليبيا وكيفية العودة الى حالة من السلم والحوار.

ونبه سلامة من مخاطر تصعيد الاقتتال وتزايد التدخلات الخارجية

