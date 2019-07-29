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منظمة حقوقية تستنكر استهداف المستشفى الميداني بطريق المطار

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها حيال استهداف المستشفى الميداني بطريق المطار التابع لمركز الطب الميداني والدعم التابع لوزارة الصحة في حكومة الوفاق، والذي نتج عنه مقتل  4 أطباء وإصابة عدد 8 من عناصر الطاقم الطبي العاملين بالمستشفى.

و جددت اللجنة، في بيان لها، إدانتها الشديدة للاعتداءات والاستهداف المتكرر الذي يتعرض له العاملون في المجال الصحي والطبي، من إستمرار للاستهداف المباشر للمستشفيات الميدانية و للمسعفين و الاطقم الطبية وفرق الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق دولى مستقل في جميع الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولى الإنساني التي ترتكب بحق المدنيين و والعاملين في المجال الطبي والصحي والإغاثي والإنساني.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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