اخبار ليبيا الان

خارجية الوفاق تدعو المجتمع الدولي لإدانة قصف المستشفيات الميدانية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أدانت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، القصف الجوي واصفة إياه بالقصف المتعمد، والذي استهدف المستشفى الميداني بطريق المطار وراح ضحيته أربعة أطباء ومسعف.

ودعت الوزارة عبر بيان أصدرته حول الاستهداف، مجلس الأمن الدولي والبعثة الأممية في ليبيا، إضافة إلى محكمة الجنايات الدولية، لإدانة هذا الفعل الشنيع. والعمل على تقديم الجناة للعدالة.

ووصفت الوزارة، قصف المستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف بالجريمة التي ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك