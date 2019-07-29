خارجية الوفاق تدعو المجتمع الدولي لإدانة قصف المستشفيات الميدانية

أدانت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، القصف الجوي واصفة إياه بالقصف المتعمد، والذي استهدف المستشفى الميداني بطريق المطار وراح ضحيته أربعة أطباء ومسعف.

ودعت الوزارة عبر بيان أصدرته حول الاستهداف، مجلس الأمن الدولي والبعثة الأممية في ليبيا، إضافة إلى محكمة الجنايات الدولية، لإدانة هذا الفعل الشنيع. والعمل على تقديم الجناة للعدالة.

ووصفت الوزارة، قصف المستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف بالجريمة التي ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

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