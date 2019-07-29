مركز سبها الطبي يعلن انطلاق دورة رعاية الطفل والأم

أعلن مركز سبها الطبي عن انطلاق دورة حول أساسيات القبالة ورعاية الطفل والأم، تحت إشراف اللجنة الدولية لصليب الأحمر فرع سبها، بالقاعة المركز، التي شهدت ثلاث محاضرات يوم أمس الأحد.

وتستهدف الدورة الأطباء بمركز سبها الطبي، ومستوصف الجديد، ومحلة أقار الشاطي، ومحلة برقن الشاطي، ومحلة الغريفة، ومحلة زويلة.

ونشر المكتب الإعلامي للمركز، أسماء المختصين والدكاترة، الذين أعطوا الدورات، الأخصائية الدكتورة سامية الجداوي، والأخصائية الدكتورة حبارة، والدكتورة فاطمة جمال الدين، الإخصائية الدكتورة سامية.

وأشار المركز إن الدورة تستمر لمدة ثلاث أيام.

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