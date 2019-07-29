“الإعلام الحربي” التابع للوفاق ينفي تبعيته لمكاتب حكومة الوفاق الإعلامية

ذكر مكتب “الإعلام الحربي” التابع للوفاق، إنه لا يتبع أي جهة رسمية في ليبيا، لا للمكتب الإعلامي لعملية “بركان الغضب” ولا للجنة الإعلامية للجنة الطوارئ التي شكّلتها اللجنة التسيرية للهيئة العامة للثقافة في حكومة الوفاق.

وأوضح المكتب عبر بيان لهُ، إن المكتب قد تم تكوينه، من ثلاثة عشر عضواً، من مختلف مدن ومناطق ليبيا، أبرزهم من النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأشار البيان، إن المكتب تم تكليفه بقرار رسمي من رئاسة الأركان العامة، وغرفة العمليات الميدانية التابعة لحكومة الوفاق.

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