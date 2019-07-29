اليونيسيف: المدارس يجب أن تبقى بعيدة عن الصراع في ليبيا

أدانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، القصف الذي تعرضت له مدرسة العلمين في طرابلس، التي طال الأطفال والمعلمين لحظة القصف بالمدرسة.

وأشارت المنظمة إن المدارس والمستشفيات، هي الأماكن الآمنة للأطفال في أوقات الحروب، ويجب أن تبقى بعيدة عن الصراع المسلح في ليبيا.

وجدّدت اليونيسيف، دعوتها لجميع الأطراف في ليبيا، لوضع حدّ فوريّ للعنف وإبعاد الأطفال عن الآذى.

وأضافت المنظمة إن 230 طالبة و350 طالب يتلقّون تعليمهم بمدرسة العلمين على فترتين، وأن الطلاب سيبدأون سنتهم الجديدة، خلال الأسبوع الأول من سبتمبر 2019، سيكتشفون إن ثلاثة فصول من أصل 12 فصلًا بالمدرسة قد تعرضت للتدمير.

وأوضحت اليونيسيف، إن الاشتباكات المسلحة، أثّرت على تعليم الأطفال في طرابلس وغرب ليبيا بشكل عام، وفقد قرابة 120،000 طالب وطالبة شهوراً من التعليم لأن مدارسهم أغلقت بسبب الصراع الدائر في العاصمة.

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