معالجة المتفجرات تتمكن من إزالة صاروخ بمنطقة صلاح الدين

تمكّن أعضاء إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات، من إزالة صاروخ راجمة بمنطقة صلاح الدين، في طرابلس، يوم أمس الأحد.

وأوضحت الإدارة إن عملية الإزالة تمت بنجاح، بعد إنقاذ المدنيين الذين كانت حياتهم مهددة بالمنطقة بسبب الصاروخ.

وكانت الإدارة قد أعلنت في وقت سابق، قبل يوم، من إزالة قذيفة مدفعية، بمنزل خلف سجن عين زارة، كانت تهدد حياة المواطنين في الاحياء السكنية.

نحمد الله علي سلامة الجميع ..ونتمني من الله ان يعود الامن والامان الي كل ربوع الوطن

لاي استفسار ارجو الاتصال بالغرفة الرئسية لهيئة السلامة الوطنية علي الارقام التالية

وجدّدت الإدارة عبر صفحتها على الفيسبوك، دعوتها المواطنين الاتصال بالغرفة الرئسية لهيئة السلامة الوطنية، عبر الأرقام الرئيسية التي نشرتها على صفحتها:

021-4775557

021-4773802

021-4779906

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