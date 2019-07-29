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خارجية الوفاق تدعو مجلس الأمن لإدانة هذه الأفعال

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أدانت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني القصف الجوي الذي استهدف المستشفى الميداني بطريق المطار وراح ضحيته أربعة أطباء ومسعف.

ودعت الوزارة في بيان لها مجلس الأمن الدولي والبعثة الأممية في ليبيا ومحكمة الجنايات الدولية إلى إدانة هذا الفعل والعمل على تقديم الجناة إلى العدالة، معتبرة أن قصف المستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف يعد جريمة ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأدى قصف مستشفى ميداني أمس الأول السبت إلى مقتل 4 أطباء ومسعف وإصابة 8 من العناصر الطبية في المستشفى.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • ومن يحاسبكم ايها المجرمون على قتل الجرحى فى مستشفى غريان ومن بحاسبكم على تشغيل المعتقلين من المهاجرين غير الشرعيين فى اعمال عسكرية ووضعهم داخل معسكرات وسط الاسلحة والزخيرة وكانت فضيحتكم مؤكدة عندما نشرت قناة اخوانية فيديو لحطام سيارة عسكرية كان عليها مدفع وبجوارها حطام سيارة اسعاف مما يؤكد انكم تضعوا سيارات عسكرية وسط سيارات الاسعاف وتعرضوها للخطر عمدا لاستغلالها ضد الجيش الوطنى فانتم بالفعل مجرمون

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