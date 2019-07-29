خارجية الوفاق تدعو مجلس الأمن لإدانة هذه الأفعال

أدانت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني القصف الجوي الذي استهدف المستشفى الميداني بطريق المطار وراح ضحيته أربعة أطباء ومسعف.

ودعت الوزارة في بيان لها مجلس الأمن الدولي والبعثة الأممية في ليبيا ومحكمة الجنايات الدولية إلى إدانة هذا الفعل والعمل على تقديم الجناة إلى العدالة، معتبرة أن قصف المستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف يعد جريمة ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأدى قصف مستشفى ميداني أمس الأول السبت إلى مقتل 4 أطباء ومسعف وإصابة 8 من العناصر الطبية في المستشفى.

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