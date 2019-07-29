وزير صحة المؤقتة يتابع المشكلات الصحية في غات‎

بحث وزير الصحة في الحكومة الليبية الموقتة سعد عقوب، الأوضاع الصحية في بلدية غات والمشكلات الصحية التي تواجه المرافق الصحية في تقديم الخدمة.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده بمدينة البيضاء مع رئيس لجنة الأزمة وأعيان ومشايخ غات وبحضور مدير ادارة الشؤون الادارية والخدمات بالوزارة ومدير مكتب وزير الصحة ومدير مكتب الشؤون القانونية بالوزارة.

كما بحث وزير الصحة خلال هذا الاجتماع سير عمل المنشآت الصحية والطبية ببلدية غات بعد تعرضها خلال شهر يونيو من الشهر الفائت الى فيضانات تسببت في العديد من الخسائر البشرية والمادية والية معالجة كافة المشاكل التي تعترض تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.

وتطرق الحاضرون الي اليه تفعيل المستشفى الرئيسي بالمدينة والمتوقف منذ عام 2018 بسبب ظروف الصيانة كما أن قسم الكلى الحالي بالمدينة يقع في منطقة “الفيوت” التي تبعد 12كم عن مبنى المستشفى الحالي.

واستمع عقوب خلال الاجتماع لمطالب رئيس لجنة الأزمة وأعيان والمشايخ والتي تمركزت حول دعم المستشفى وعدد من الوحدات الصحية ببلدية غات إضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمعدات خاصة المتعلقة بالتشغيل، مشيرا إلى دعم وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة للقطاع الصحي ببلدية غات وما جاورها.

يشار الى ان عقوب كان قد زار بلدية غات في منتصف يونيو الفائت وتفقد المرافق الصحية ومستشفى غات العام رفقه وفد وزاري تابع للحكومة الليبية المؤقتة.

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