ضبط عصابة سرقة سيارات في طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ضبط تشكيل عصابي متخصص في سرقات السيارات.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه بعد تسجيل العديد من حالات سرقة السيارات جرى تشكيل فريق عمل من قسم التحريات والقبض بمكتب البحث الجنائي طرابلس لضبط العصابة المتورطة في الأمر.

وأوضحت الوزارة أن العصابة كانت تتجول وتقوم بعمليات السطو داخل منطقة غوط الشعال وحي الاندلس والحي الصناعي والسراج، مضيفة أنه بعد القبض عليهم ضبط بحوزتهم عدد 2 مسدسات 9 ملي تركي ومسدس 9 ملي بلجيكي وبندقية كلاشنكوف كما تم استرجاع عدد ثلاث سيارات (سيارة هونداي سنتافي اللون اسود، هونداي لا نتراء اللون ابيض، هونداي سوناتا اللون رصاصي) كما تم استرجاع جهاز لاب توب الذي كان موجودا في السيارة هونداي سنتافي المسروقة.

وأوضحت الوزارة أن المتهمين اعترفوا بارتكاب 15 جريمة سرقة سيارات من مناطق مختلفة مبينة أنه جرى إحالة المتهمين للنيابة.

وأشارت الوزارة إلى أن المتهمين هم (م ا ع ا) مواليد 2000م مقيم جنزور ليبي، (ط ا ع) مواليد 1993م مقيم قرقارش مغربي الجنسية، (خ ح ف) مواليد 1994م مقيم جنزور مغربي الجنسية، (ا م ت) مواليد 1995م مقيم صرمان ليبي، (ح ر ) مواليد 1995م مقيم الزنتان ليبي.

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