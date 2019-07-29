الطّقس في ليبيا ليوم الإثنين

بنغازي 29 يوليو 2019 (وال)- يشهد الطقس في ليبيا ليوم الإثنين انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة خاصة على مناطق الشمال الغربي، بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب والوسط

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

طقس مشمس والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (30 -37) درجة مئوية بينما تتراوح على الدواخل (38 – 41) درجة مئوية

بن جواد – سهل بنغازي حتى إمساعد – جالو – مرادة

طقس مشمس إلى قليل السحب والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصـوى تتراوح مابين (33 – 38) درجة مئوية أما على الدواخل (40) درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

طقس مشمس والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (41 – 45) درجة مئوية.

الكفرة – تازربو – السرير

طقس مشمس والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 39 – 43) درجة مئوية.( وال- بنغازي ) ر ع / رس

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