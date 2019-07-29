مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن ليبيا

يعقد اليوم الاثنين مجلس الأمن جلسة في مقره بنيويورك لبحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا ومن المقرر أن يقدم المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إحاطة خلال الجلسة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن سلامة التقى الأحد القائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، في الرجمة.

وأضافت البعثة في بلاغ لها إن المسؤولين تباحثا “في الاوضاع الراهنة في ليبيا وكيفية العودة الى حالة من السلم والحوار، مشيرة إلى أن سلامة نبه سلامة من مخاطر تصعيد الاقتتال وتزايد التدخلات الخارجية.

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