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مجلس الأمن يعقد جلسة بشأن ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

يعقد اليوم الاثنين مجلس الأمن جلسة في مقره بنيويورك لبحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا ومن المقرر أن يقدم المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إحاطة خلال الجلسة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن سلامة التقى الأحد القائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، في الرجمة.

وأضافت البعثة في بلاغ لها إن المسؤولين تباحثا “في الاوضاع الراهنة في ليبيا وكيفية العودة الى حالة من السلم والحوار، مشيرة إلى أن سلامة نبه سلامة من مخاطر تصعيد الاقتتال وتزايد التدخلات الخارجية.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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