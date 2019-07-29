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طلال الميهوب: قدمنا أدلة للأمريكيين تدين قطر وتركيا

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب طلال الميهوب إنه قد تم تقديم ملف كامل إلى الكونغرس الأميركي وإدارة البيت الأبيض تضمن إثباتات على تورط قطر وتركيا في دعم التشكيلات المسلحة.

وأضاف الميهوب أن الدولتين قدمتا للتشكيلات المسلحة والجماعات المتطرّفة دعماً ماليا وإعلاميا ولوجستيا وتبين دورهما الجلي في دعم الإرهاب وتخريب ليبيا.

وأكد الميهوب في تصريحات أدلى بها للعربية نت أن واشنطن أكدت وقوفها إلى جانب الجيش ودعمها له في حربه على الإرهاب.

وكان وفد من مجلس النواب الليبي قد أجرى زيارة إلى الولايات المُتحدة الأميركية للقاء أعضاء من الكونغرس الأمريكي في واشنطن وعدد من المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب، حيث ترأس الوفد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي النائب طلال الميهوب، وعضوية رئيس لجنة الأجهزة الرقابية زايد هدية بالإضافة الى النائب عن ترهونة صباح جمعة والنائب عن طرابلس علي التكبالي ورئيس لجنة الصحة النائب نصر الدين مهنى ونائب رئيس مجلس النواب حميد حومة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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