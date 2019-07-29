اشتباكات طرابلس تغيّب 120.000 طالب عن مدارسهم

أدانت المنظمة الدولية للطفولة “اليونيسف” قصف مدرسة العلمين في العاصمة طرابلس والذي أدى لخسائر مادية دون أن يخلف أضرارا بشرية.

وأوضحت اليونيسف عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن المدرسة تضم 230 فتيات و350 فتيان، مشيرة إلى أن 3 فصول من أصل 12 فصلا في المدرسة تضرروا جراء القذيفة.

وأوضحت اليونيسف أن اشتباكات طرابلس أدت إلى غياب حوالي 120,000 طالب عن مدارسهم التي أغلقت نتيجة الصراع.

وشددت اليونيسف أن التعليم هو حق اساسي من حقوق الانسان موضحة أن الهجمات على المدارس تسلب الأطفال حقهم الأساسي في التعليم وتؤثر بشكل مدمر على مستقبلهم داعية إلى ضرورة أن تكون المدارس والمستشفيات مساحات محمية حيث يكون الأطفال بأمان حتى في اوقات الحرب.

وجددت اليونيسيف دعوتها جميع الأطراف في الصراع من اجل وضع حد فوري للعنف وابقاء الاطفال بعيدا عن طريق الاذى.

وكانت قذيفة سقطت السبت على مدرسة العلمين في العاصمة طرابلس ولم تخلف خسائر بشرية لكنها أدت لخسائر مادية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا