بريطانيا تستنكر استهداف مستشفى ميداني جنوبي طرابلس

أعلنت السفارة البريطانية، يوم أمس الأحد، إدانتها لاستهداف المدنيين في مستشفى ميداني يقع جنوبي العاصمة طرابلس.

وعبرت السفارة البريطانية في ليبيا عن إدانتها من خلال تغريدة على حسابها على “تويتر” قالت فيه “إن السكان المدنيين، بما فيهم الأطباء وعمال الإغاثة، والمؤسسات المدنية والمستشفيات والمدارس ليسـت هـدفا”.

نُـدين بشدة التقارير الواردة عن استهداف المدنيين في المستشفى الميداني جنوب #طرابلس. السُكان المدنيين، بما فيهم الأطباء وعمال الإغاثة، والمُؤسسات المدنية والمستشفيات والمدارس، ليسـت هـدفاً. يجب توقُف التصعيد العسكري على الفور لتجنُب وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح #ليبيا pic.twitter.com/FlW6gt5p4n — UK in Libya🇬🇧🇱🇾 (@UKinLibya) July 28, 2019

وأوضحت أنه يتعين توقف التصعيد العسكري على الفور لتجنب وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح.

واتهمت حكومة الوفاق الوطني الليبية الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر بقصف مستشفى ميداني جنوب العاصمة طرابلس.

يذكر أن العاصمة الليبية طرابلس تشهد اشتباكات عسكرية في مناطق متفرقة، وذلك منذ إعلان قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر عن إطلاق عملية عسكرية لاستعادة العاصمة الليبية طرابلس.