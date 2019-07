برلماني لـ ” المتوسط”: اختفاء سرقيوه قمع للحريات

خاص المتوسط/ حنان منير

انتقد عضو مجلس النواب، عبد الوهاب زولية، الصمت على اختطاف عضو مجلس النواب سهام سرقيوة.

واعتبر زولية، الإثنين، في تصريح خاص لـ” المتوسط”، ” أن اختفاء سيرقوه هو من ضمن سياسة قمع حرية النواب في بنغازي”، حسب تعبيره.

وحمل زولية، المسؤولية للقيادات الأمنية في المنطقة الشرقية”

وتعرضت سرقيوة للاختطاف من منزلها واقتيادها إلى مكان مجهول، 21 من الشهر الجاري، عقب عودتها من اجتماعات القاهرة وتصريحها بالرفض للهجوم على طرابلس

