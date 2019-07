المتوسط:

أعربت السفارة البريطانية في ليبيا، عن إدانتها لـ«استهداف المستشفى الميداني جنوب طرابلس»، الذي وقع مساء السبت الماضي.

وقالت السفارة في بيان على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، الأحد، «المدنيون بمن فيهم الأطباء وعمال الإغاثة والمؤسسات المدنية والمستشفيات والمدارس ليست هدفًا».

ودعت السفارة إلى «وقف التصعيد العسكري على الفور لتجنُب وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح في ليبيا».

وكانت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، في بيان، أعلنت تعرض المستشفى الميداني بطريق المطار في طرابلس إلى القصف، ما أسفر عن مقتل خمسة من العناصر الطبية به.

The post بريطانيا تدين استهداف المستشفى الميداني بطرابلس وتدعو للوقف الفوري للتصعيد العسكري appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية