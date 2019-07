المتوسط:

يعقد مجلس الأمن اليوم الإثنين، جلسة لمتابعة آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وبحسب الموقع الرسمي للمجلس، فإن الجلسة المزمع عقدها سيستمع خلالها مندوبو الدول إلى إحاطة من البعثة الأممية للدعم لدى ليبيا، ولجنة العقوبات التابعة للمجلس.

The post اليوم.. مجلس الأمن يناقش الأزمة الليبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية