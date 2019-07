اليونيسف تدعو إلى إبعاد المدارس عن الصراع في ليبيا

المتوسط:

أعربت المنظمة الدولية للطفولة “اليونيسف”، عن إدانتها لقصف مدرسة العلمين في العاصمة طرابلس والذي أدى لخسائر مادية دون أن يخلف أضرارا بشرية.

وبينت اليونيسف عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن المدرسة تضم 230 فتيات و 350 فتيان مشيرة إلى أن 3 فصول من أصل 12 ففصل في المدرسة تضرروا جراء القذيفة.

وأشارت اليونيسف، إلى أن اشتباكات طرابلس أدت إلى غياب حوالي 120,000 طالب عن مدارسهم التي أغلقت نتيجة الصراع.

وشددت اليونيسف أن التعليم هو حق أساسي من حقوق الأنسان موضحة أن الهجمات على المدارس تسلب الأطفال حقهم الأساسي في التعليم وتؤثر بشكل مدمر على مستقبلهم داعية إلى ضرورة أن تكون المدارس والمستشفيات مساحات محمية حيث يكون الأطفال بأمان حتى في أوقات الحرب، مجددة دعوتها جميع الأطراف في الصراع من اجل وضع حد فوري للعنف وإبقاء الأطفال بعيدا عن طريق الأذى.

وكانت قذيفة سقطت السبت على مدرسة العلمين في العاصمة طرابلس ولم تخلف خسائر بشرية لكنها أدت لخسائر مادية.

