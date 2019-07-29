الميهوب: واشنطن أكدت وقوفها إلى جانب الجيش ودعمها له في حربه على الإرهاب

ليبيا – قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب إنه تم تقديم ملف كامل إلى الكونغرس الأميركي وإدارة البيت الأبيض تضمن إثباتات وأدلة دامغة تؤكد تورط دولتي قطر وتركيا في دعم المليشيات المسلحة والجماعات المتطرّفة المنضوية تحت حكومة الوفاق ماليا وإعلاميا ولوجستيا وتكشف دورهما في دعم الإرهاب وتخريب ليبيا وذلك حتى تعيد واشنطن النظر في علاقتها مع حكومة الوفاق.

الميهوب الذي ترأس وفد البرلمان أوضح في تصريحات خاصة لقناة “العربية” اليوم الاثنين أنه تم خلال هذه الزيارة إطلاع الجانب الأميركي على حقيقة الأوضاع في ليبيا والدور الذي يقوم به الجيش الليبي في محاربة الإرهاب وقتال الجماعات المتطرفة خاصة في العاصمة طرابلس.

وأكد رئيس لجنة الدفاع الميابية على أن المسؤولين في واشنطن أكدوا وقوفهم إلى جانب القوات المسلحة ودعمهم لها في حربها على الإرهاب.

كما صرح الميهوب لصحيفة “الإتحاد” اليوم الاثنين بأن سيطرة جماعة الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة على مفاصل الدولة الليبية واغتيال العسكريين دفعا البرلمان الليبي لتبني إطلاق عملية الكرامة لتحرير البلاد من المسلحين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية