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بريطانيا تدعو لوقف التصعيد العسكري في ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعربت السفارة البريطانية لدى ليبيا عن إدانتها لاستهداف مستشفى ميداني جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت السفارة البريطانية لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” إن السُكان المدنيين، بما فيهم الأطباء وعمال الإغاثة، والمُؤسسات المدنية والمستشفيات والمدارس، ليسـت هـدفاً داعية إلى “وقُف التصعيد العسكري على الفور لتجنُب وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح”.

وأدى قصف مستشفى ميداني في طريق المطار أمس الأول السبت إلى مقتل 4 أطباء ومسعف وإصابة 8 من العناصر الطبية في المستشفى.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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