الحاسي يسلم عقيلة التقرير السنوي لهيأة الرقابة الإدارية

القبة-العنوان

سلّم رئيس هيأة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، التقرير السنوي للهيأة لعام 2018م.

وجرى تسليم التقرير يوم الأحد في مدينة القبة بحضور وكيل وزارة المالية بالحكومة المؤقتة، مراجع غيث.

وقدّم الحاسي لرئيس مجلس النواب، نبذة عن أهم ما يحتويه التقرير من ملاحظات على أداء الحكومة والجهات التابعة لها، وعرض ما يحتوي التقرير من إحصائيات بعدد القضايا وما توصلت إلية اللجان المشكلة لمتابعة الملفات المهمة والتي لها علاقة بالمواطن، وكذلك ما توصلت إليه لجنة الازدواج الوظيفي.

ووجه رئيس مجلس النواب الشكر لرئيس الهيأة ولكافة العاملين بها على الجهد، متمنيا بأن تستمر الهيأة بأداء عملها وتحقق المستهدف منها.

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