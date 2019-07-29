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إدارة مشروع النهر تكرم وسائل الإعلام ببنغازي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كرّم جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي وسائل الإعلام التى ساهمت في نجاح الحملة التوعوية للحد من الاعتداءات على مكوّنات مشروع النهر الصناعي.

وتم خلال الحفل تقديم عرض مرئي عن مشروع النهر الصناعي يستند إلى الحقائق والأرقام خلال عمر المشروع الممتد لسنوات، وذلك لإبراز دور الجهاز كونه المسؤول عن الثروة المائية في البلاد والتي صارت مهددة أكثر من أي وقت مضى ، بفعل هشاشة الأمن واستغلال خطوط الجهاز وتحويلها إلى أدوات للضغط على المسؤولين، ومن هذا المنطلق جاءت حملة التوعية التي أسهمت في انتشارها وسائل الإعلام المكرّمة

وقد لاقت هذه اللفتة الطيبة التي قام بها جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي استحسان الإعلاميين، وقد تصدر التكريم رئيس اللجنة الإدارية المكلف وأعضاء من اللجنة ومدير عام منظومة السرير سرت تازربو بنغازي ومدير عام منظومة القرضابية السداده، وقد أثنوا على دور وسائل الإعلام التي تزاول المهنة في المدينة ومن بينها قناة 218 .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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