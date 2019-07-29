مالطا: الليبيون لا يثقون بمحاوريهم الأجانب

قال المبعوث المالطي الخاص إلى ليبيا السفير جو مانجيون إن أحد أسباب الأزمة الليبية الآن هو عدم جلوس الأطراف الليبية على طاولة واحدة للحوار ورسم طريق واضح للمصالحة للمضي ببلادهم قدما .

وأضاف مانجيون في مقال له نشرته صحيفة تايمز أوف مالطا: لقد تم طرح العديد من المبادرات على الطاولة في محاولة لحل مثل هذه القضية المعقدة وأنا على ثقة بأن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى جانب المنظمات الأفريقية الأخرى بذلوا جهودا حثيثة لمحاولة حل الأزمة ولكنني كنت أشعر بأن الليبيين لم يثقوا بمحاوريهم الأجانب.

وكانت وزيرة خارجية مالطا، أبيلا كارميللو، قد أكدت في وقت سابق خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن العلاقات مع ليبيا مهمة بالنسبة للسلام والاستقرار والأمن في منطقة البحر المتوسط، وستظل كذلك لسنوات قادمة، مشيرة إلى أن بلادها ستواصل دعمها الثابت للعملية التي تسيرها الأمم المتحدة في ليبيا، معربة عن خيبة أملها من الوضع الحالي.

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