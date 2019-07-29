اخبار ليبيا الان

مالطا: الليبيون لا يثقون بمحاوريهم الأجانب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المبعوث المالطي الخاص إلى ليبيا السفير جو مانجيون إن أحد أسباب الأزمة الليبية الآن هو عدم جلوس الأطراف الليبية على طاولة واحدة للحوار ورسم طريق واضح للمصالحة للمضي ببلادهم قدما .

وأضاف مانجيون في مقال له نشرته صحيفة تايمز أوف مالطا: لقد تم طرح العديد من المبادرات على الطاولة في محاولة لحل مثل هذه القضية المعقدة وأنا على ثقة بأن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى جانب المنظمات الأفريقية الأخرى بذلوا جهودا حثيثة لمحاولة حل الأزمة ولكنني كنت أشعر بأن الليبيين لم يثقوا بمحاوريهم الأجانب.

وكانت وزيرة خارجية مالطا، أبيلا كارميللو، قد أكدت في وقت سابق خلال اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن العلاقات مع ليبيا مهمة بالنسبة للسلام والاستقرار والأمن في منطقة البحر المتوسط، وستظل كذلك لسنوات قادمة، مشيرة إلى أن بلادها ستواصل دعمها الثابت للعملية التي تسيرها الأمم المتحدة في ليبيا، معربة عن خيبة أملها من الوضع الحالي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك