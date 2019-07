موقع أوكراني يكشف تفاصيل تدمير طائرة أوكرانية  في ليبيا

المتوسط:

كشف موقع “Страна.ua” الأوكراني مفاجأة متعلقة بطائرة شحن أوكرانية كانت قد دمرتها طائرة مسيرة تابعة لحكومة الوفاق في قاعدة الجفرة وسط الصحراء الليبية.

وأكد الموقع، أن طائرة الشحن “إيل – 76″ المذكورة أوكرانية مستأجرة، وقد قتل قائدها الأوكراني بعد استهدافها في ليبيا في 26 يوليو بقاعدة الجفرة الجوية، أثناء محاولته إنقاذ المستندات الخاصة بها، مضيفا أن طائرتي شحن أوكرانيتين دمرتا في قاعدة الجفرة.

وأوضح الموقع أن قائد طائرة الشحن الأوكرانية يدعى، فلاديمير بوخالسكي، وهو طيار متقاعد من مدينة ميليتوبول، ويعد أحد أكثر الطيارين خبرة في اللواء 25 الخاص بالنقل الجوي، وتولى قبل تقاعده منصب نائب قائد التشكيل.

وروى المصدر أن الطيار بوخالسكي، تخرج من مدرسة تامبوف الجوية، وخدم في منطقة زابوروجي بأوكرانيا، ومنها انتقل قبل 20 عاما إلى مدينة ميليتوبول، وشارك في إجلاء المواطنين الأوكرانيين من ليبيا وسوريا.

وأوضحت وسائل إعلام أوكرانية أخرى أن طائرتي الشحن الأوكرانيتين اللتين استهدفتا في قاعدة الجفرة الجوية تابعتين لشركة نقل جوي خاصة، وقد استؤجرتا لنقل أسلحة من الإمارات إلى ليبيا.

وكانت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني قد أعلنت أن طائرة مسيرة تابعة لها دمرت طائرة شحن عسكرية كانت محملة بالذخيرة في قاعدة الجفرة الجوية التابعة لـ”الجيش الوطني” ولاحقا أعلن مسؤولون عسكريون تابعون لحكومة الوفاق أن الهجوم أسفر عن تدمير طائرتي شحن عسكريتين ومعدات أخرى.

