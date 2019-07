الميهوب: قدمنا للكونجرس ملف أدالة على تورط قطر وتركيا في الإرهاب

المتوسط:

أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان طلال الميهوب ، أنه “تم تقديم ملف كامل إلى الكونغرس الأميركي وإدارة البيت الأبيض تضمن إثباتات وأدلة دامغة، تؤكد تورط دولتي قطر وتركيا في دعم المليشيات المسلحة والجماعات المتطرّفة المنضوية تحت حكومة الوفاق ماليا وإعلاميا ولوجستيا وتكشف دورهما في دعم الإرهاب وتخريب ليبيا، وذلك حتى تعيد واشنطن النظر في علاقتها مع حكومة الوفاق الوطني”

وأوضح الميهوب الذي ترأس وفد البرلمان، في تصريحات صحفية له، أنه “تم خلال هذه الزيارة إطلاع الجانب الأميركي على حقيقة الأوضاع في ليبيا والدور الذي يقوم به الجيش الليبي في محاربة الإرهاب وقتال الجماعات المتطرفة خاصة في العاصمة طرابلس، مؤكدا أن واشنطن أكدت وقوفها إلى جانب الجيش ودعمها له في حربه على الإرهاب”.

