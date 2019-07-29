ضبط سارق بطاريات بمركز بنغازي الطبي

بنغازي-العنوان

ضبطت عناصر نقطة الأمن في مركز بنغازي الطبي سارق بطاريات خاصة بالسيارات بالجرم الثابت، وذلك بعد ورود بلاغات بالسرقة من قبل عدد من الموظفين والمترددين على المركز.

وأفاد مسؤول نقطة الأمن في مركز بنغازي الطبي، إبراهيم السعيطي، إن عملية القبض جاء بعد ورود بلاغات إلى النقطة قدمها عدد من الموظفين والمترددين، حول سرقة بطاريات مركباتهم.

وقال: “قمنا يوم أمس الأحد بوضع كمين للكشف عن هوية السارق وضبطه بالجرم المشهود، بالتعاون مع مركز شرطة الحدائق”.

وأشار السعيطي، إلى أنه بعد ضبط “السارق” والاستدلال معه اعترف بسرقة عدد من البطاريات، دون أن يعترف على باقي المجموعة حتى الآن.

وأكد السعيطي، أنه في المرة القادمة سيتم التعريف بهوية أي سارق عبر تسجيل فيديو له أثناء التحقيق، مشيرًا إلى أن هذا يعتبر إنذارا نهائيا.

ودعا السعيطي، كل من فقد بطارية مركبته داخل أسوار مركز بنغازي الطبي، مراجعة مركز شرطة الحدائق للاستدلال عليها وتسلمها.

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