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سيادة القائد العام يلتقي مع المبعوث الأممي غسان سلامة بالرجمة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

الرجمة 29 يوليو 2019 (وال)-التقى القائد العام للقوات المسلحة المشير أركان حرب خليفة بالقاسم حفتر، بمقر القيادة العامة في منطقة الرجمة، بالممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، غسان سلامة، للبحث حول الأوضاع الراهنة في ليبيا.

وصرحت البعثة  ـ عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر ـ  أن اللقاء بحث الأوضاع الراهنة في ليبيا، وكيفية العودة إلى السلم والحوار.

ونبه سلامة ـ خلال اللقاء ـ من مخاطر تصعيد الاقتتال وتزايد التدخلات الخارجية. (الرجمة _ وال) ف و

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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