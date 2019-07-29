نجل اللواء عبدالفتاح يونس: قطر إغتالت والدي بعد أن رفض سياساتها الخبيثة

ليبيا – قال نجل اللواء عبد الفتاح يونس حسام إن النظام القطري اغتال والده بسبب رفضه السياسات القطرية الخبيثة التي كانت تدعم الإرهابيين وانتقاده تهريب نظام الدوحة للميليشيات والكتائب المسلحة المال والسلاح وطرده رئيس أركان الجيش القطري من غرفة العمليات في البريقة خلال أحداث17 فبراير 2011.

يونس أكد في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” بأن الدوحة رفضت منذ البداية بناء مؤسسة عسكرية ليبية ، مبيناً بأنها سعت إلى تشكيل ميليشيات وكتائب مسلحة.

وتوجه نجل اللواء عبد الفتاح يونس بالشكر إلى القيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر لقيامه ببناء مؤسسة عسكرية ليبية نظامية وذلك لتأمين مقدرات وثروات الشعب الليبي وتحرير البلاد من قبضة الإرهابيين والمسلحين.

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