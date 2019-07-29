ضبط سيارة مسروقة في طرابلس

ضبط عناصر الفرقة الأمنية الأولى في طرابلس، اليوم الإثنين سيارة أُبلغ عن سرقتها في 7 يوليو الجاري.

وأشارت الفرقة، إلى أنه كان على متنها 4 أفراد من ذوي السوابق الجنائية، وفق بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ولفت البيان إلى تسليم الفرقة، السيارة لمركز شرطة زاوية الدهماني، الذي حرر فيه بلاغ السرقة.

وفي سياق متصل، تمكن أفراد قسم التحري بمكتب البحث الجنائي في طرابلس، من ضبط تشكيل عصابي من 5 أفراد، بينهم مغربيان، تخصص في سرقة السيارات بالإكراه.



يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا