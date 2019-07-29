نجل اللواء عبدالفتاح يونس يتهم قطر باغتيال والده

بنغازي-العنوان

اتهم نجل، اللواء عبد الفتاح يونس، قطر باغتيال والده بسبب رفضه لسياساتها إبان أحداث ثورة السابع عشر من فبراير.

وقال حسام عبد الفتاح في تصريحات أوردتها صحيفة “الاتحاد” الإماراتية، إن النظام القطري اغتال والده بسبب رفضه السياسات القطرية الخبيثة التي كانت تدعم الإرهابيين، وانتقاده تهريب نظام الدوحة للميليشيات والكتائب المسلحة المال والسلاح وطرده رئيس أركان الجيش القطري من غرفة عمليات الثوار في البريقة خلال أحداث 17 فبراير 2011.

وأكد، أن إشادة اللواء عبد الفتاح يونس بدور دولة الإمارات العربية المتحدة الداعم للجيش الليبي في 2011 أغضب القطريين، وذلك بسبب رفض الدوحة بناء مؤسسة عسكرية ليبية وسعيها لتشكيل ميليشيات وكتائب مسلحة.

وتوجه نجل اللواء عبد الفتاح يونس بالشكر إلى القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر لقيامه ببناء مؤسسة عسكرية ليبية نظامية، وذلك لتأمين مقدرات وثروات الشعب الليبي وتحرير البلاد من قبضة الإرهابيين والمسلحين.

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