الأمم المتحدة تدين القصف على مدرسة العلمين في منطقة الهاني ومستشفى الزاوية الميداني

أعربت منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا بالإنابة برونجير بويل يوسفي عن إدانتها الشديدة للقصف المشين على مدرسة العلمين في منطقة الهاني ومستشفى الزاوية الميداني في منطقة طريق المطار جنوب طرابلس، مما حرم الآلاف من الأشخاص من حقهم الأساسي في الصحة.

وقال بيان البعثة الأممية ، أنه ” قتل أربعة أطباء ومسعف وأصيب ثمانية من أفراد الطاقم الطبي في الهجوم على المستشفى الميداني. ومنذ بداية النزاع في طرابلس، في نيسان إبريل الماضي، سجل 37 هجوماً على العاملين في القطاع الصحي في طرابلس، مما اسفر عن مقتل 11 شخصاً وإصابة 33 أخرين، كما تأثرت 19 سيارة إسعاف بشكل مباشر أو غير مباشر”.

وأضاف البيان ، أنه ” تأثر تعليم حوالي 120.000 طالب منذ بداية النزاع المسلح في طرابلس. كما يوجد 27 مدرسة تستخدم الآن كملاجئ للعائلات التي فرت من منازلها في مناطق الصراع. لحسن الحظ، لم يتسبب الهجوم الأخير على مدرسة العلمين في أي إصابة ولكنه سيساهم في إعاقة وصول الأطفال إلى حقهم الأساسي في التعليم، الذي يعتبر حجر الزاوية في السلام والتنمية”.

وأكمل البيان ، أن ” المجتمع الإنساني يجدد في ليبيا دعوته جميع أطراف النزاع إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والالتزام بعدم استهداف المستشفيات والمدارس وغيرها من المرافق العامة المدنية والعاملين فيها، كما يجب توفير الخدمات الأساسية للعديد من المدنيين الأبرياء اللذين بأمس الحاجة لهذه الخدمات. ويجب على أطراف النزاع السماح بالمرور الأمن ودون عوائق للإغاثة الإنسانية، بما في ذلك المهام الإغاثية الطبية”.

