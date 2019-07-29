السعيدي: بعد قصف غرفة الطيران المسير التركي في مصراتة أزمة الوطن ستنتهي خلال أيام

ليبيا – إعتبر عضو مجلس النواب علي السعيدي القايدي أن الجيش دخل المرحلة الثانية من عملياته العسكرية في طرابلس.

السعيدي أشار في تصريح خاص لوكالة “سبوتنيك” إلى أن تقدم قوات الجيش في طرابلس بمثابة يوم جديد من عملية “طوفان الكرامة” كون الجيش حقق أغلب أهدافه منها استنزاف قدرات المليشيات المسلحة من عدة وعتاد ومسلحين، لافتاً إلى أن قوات الجيش لديها نفس طويل في حرب الاستنزاف.

وأوضح أنه بعد استهداف مدنية مصراتة وقصف الكلية الجوية وتدمير غرفة العمليات الخاصة بالطيران التركي أصبح وضع الجيش غير الأمس وسوف يتم إنهاء أزمة الوطن في فترة أيام وليس أسابيع.

في سياق آخر وصف عضو مجلس النواب زيارة الوفد البرلماني للولايات المتحدة الأمريكية بأنها ممتازة ومرضية، كاشفاً أن وفداً برلمانياً سيزور فرنسا قريباً.

وأضاف أن زيارة وفد مجلس النواب المنتخب شرعياً لأمريكيا كان الهدف منها بالمقام الأول توضيح حقيقة ما يجري في ليبيا وحقيقة دعم حكومة الوفاق للإرهاب من خزينة الدولة، مؤكداً أن الوفد كشف خلال زيارته حقيقة جماعات الإخوان في ليبيا خاصة بعد تجريمها كجماعة إرهابية.

كما قال إن الجانب الأمريكي وخاصة إدارة ترامب تدرك جيداً حقيقة ما يجري في ليبيا حيث تم التأكيد على أن القيادة العامة للقوات المسلحة تحت إدارة مدنية منتخبة وأن مجلس النواب الجسم الشرعي والوحيد في ليبيا.