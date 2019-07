أعلنت مديرية أمن طرابلس القبض على تشكيل عصابي من خمسة أفراد، بينهم مغربيان، تخصص في سرقة السيارات تحت تهديد السلاح بالعاصمة.

وأوضح المكتب الإعلامي لمديرية أمن طرابلس، أن التشكيل العصابي اعتاد تنفيذ جرائمه داخل منطقة غوط الشعال وحي الأندلس والحي الصناعي والسراج.

وأشارت المديرية، إلى أنه ضبط بحوزة التشكيل ثلاثة مسدسات، وبندقية آلية، كما استرجع منهم ثلاث سيارات إضافة إلى حاسب آلي.

وأكدت المديرية، اعتراف المتهمين بسرقتهم 15 سيارة في مناطق مختلفة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

The post القبض على تشكيل عصابي لسرقة السيارات في طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية