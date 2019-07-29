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أحوال الطقس المتوقعة في أغلب المناطق بليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية ، أن ” مناطق شمال ليبيا تأثر بامتداد لمرتفع جوي ينتج عنه اعتدال في درجات الحرارة على المناطق الساحلية حـيث تتراوح مـا بين ( 31 – 35 )م ، مع رطوبة عالية واحتمال ظهور الضباب على بعض مرتفعات الجبل الأخضر وشبورة مائية في الصباح الباكر على ( سرت – الخليج – أقصى الساحل الشرقي )”.

وأوضح  المركز، ” بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة عـلى مناطق ( الدواخل – الوسظ – الجنوب ) حيث تسجل مابين ( 37 – 45 )م”.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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