بابا الفاتيكان يدعو لـ “تحرك سريع” لحماية المهاجرين

دعا البابا فرنسيس المجموعة الدولية إلى التحرك بسرعة لتجنب حدوث مآس جديدة للمهاجرين بعد حادث غرق خلف أكثر من 110 قتيل قبالة السواحل الليبية.

وقال البابا: تلقيت بألم نبأ الغرق المأسوي الذي حصل في الأيام الأخيرة في مياه البحر المتوسط حيث فقد عشرات المهاجرين حياتهم بمن فيهم نساء وأطفال، وأجدد دعوتي للمجموعة الدولية حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي لضمان سلامة الجميع وكرامتهم.

يشار إلى أنه قد تم انتشال عشرات الجثث لمهاجرين بعد غرق مركبهم قبالة سواحل مدينة الخمس الخميس الماضي حيث كان يقل قرابة 250 مهاجرا حيث تم انتشال 62 جثة وهو العدد الذي أعلن عنه فريق الهلال الأحمر الليبي، فيما لايزال العشرات في عداد المفقودين.

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