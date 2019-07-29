البعجة: الإسلام السياسي وراء إغتيال اللواء عبدالفتاح يونس

في الذكرى الثامنة لرحيل اللواء عبدالفتاح يونس، إتهم اعضو المجلس الوطني الانتقالي الدكتور فتحي البعجة تيار الاسلام السياسي باغتياله.

وقال البعجة في مقابلة له على شاشة 218 نيوز في برنامج البلاد بأن اللواء المغدور عبدالفتاح يونس لو لم يتم اغتيال على تلك الأيادي الآثمة لكان من الممكن أن يكون من القيادات الكاريزمية المؤثرة التي ستقود الثورة حينها لتحقيق الدولة الليبية ودعم تأسيس القيام الدولة المدنية.

وأشار البعجة إلى تعرض اللواء عبد الفتاح يونس لحملات تشويه وانتقادات هدامة لاذعة من تيارات الإسلام السياسي، مؤكدا أنه رصد هذه الانتقادات عندما كان مع المعتصمين في محكمة شمال بنغازي في بدايات انطلاق الثورة، مؤكدا أنه استمر حتى عندما كان عضوا في المجلس الوطني الانتقالي لاحقا، ويقول البعجة أن هذه الأيادي قد باتت واضحة الآن للجميع، وهي تنتمي للتيار المتشدد داخل الإسلام السياسي.

وفي سياق الوثائق والشهادات التي تلت مقتل اللواء عبد الفتاح يونس، كشفت وثائق سرية مسربة تورّط أذرع جماعة الإخوان في ليبيا وأمراء يتبعون كتائباً متشددة في إبعاد اللواء عبد الفتاح يونس عن المشهد العسكري الذي كان يحتاجه بقوّة حينها، تحت حجّة أنه عميل مُزدوج للقذافي وأن انشقاقه عنه كان حبراً على ورق.

وأجاب المستشار مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق في تصريحات لـ218 بـ”نعم” عند سؤاله إن كان الإخوان المسلمون متورطين في مقتل عبد الفتاح يونس مشيرا إلى أن نائب رئيس المكتب التنفيذي علي العيساوي هو من شكل لجنة التحقيق مع اللواء، بينما أصدر رئيس لجنة التحقيق جمعة الجازوي أمر القبض دون الرجوع لأعضاء لجنة التحقيق، مضيفاً أن ضباط الجيش رفضوا تنفيذ الأمر، بينما نفذته غرفة الثوار، وهو ما أوقع يونس في أيدي المتطرفين.

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