عائلة البغدادي توجه رسالة لحكومة الوفاق

وجهت عائلة رئيس الوزراء الأسبق البغدادي المحمودي رسالة إلى حكومة الوفاق طالبت فيها بتنفيذ قرار الإفراج عن البغدادي وذلك لتدهور حالته الصحية.

وذكرت عائلة المحمودي في بيان لها أنهم يتابعون الوضع الصحي الحرج لوالدهم، حيث يعاني البغدادي من مرض عضال ألمّ به في السنوات الأخيرة نتيجة لظروف سجنه وعدم تلقيه العلاج المناسب، مؤكدة أنه وصل إلى مراحل متقدمة من المرض.

وطالبت أسرة البغدادي المحمودي رئيس بعثة الدعم في ليبيا غسان سلامة، وجميع المنظمات الإنسانية بالتحرك وبشكل عاجل؛ للضغط على الأطراف المعنية في حكومة الوفاق لتنفيذ قرار الإفراج عليه ليتلقى العلاج المناسب خارج ليبيا لتعذر حصوله على الرعاية الطبية اللازمة داخل البلاد.

وكانت وزارة العدل في حكومة الوفاق قررت مطلع الأسبوع الماضي الإفراج عن البغدادي المحمودي الذي كان مسجونا بمؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة، وذكرت وزارة العدل في بيانها حينها أن الإفراج تم بناء على التوصية التي خلصت إليها اللجنة الطبية المختصة بشأن ضرورة خضوع المحمودي لرعاية طبية خاصة لا تتوفر إلا في مراكز خارج المؤسسات العقابية، وأكدت الوزارة أنها استنفدت كافة سبل علاجه في الداخل.

يشار إلى أنه قد تم احتجاز المحمودي الذي شغل منصب آخر أمين للجنة الشعبية العامة “رئيس الوزراء” خلال فترة حكم القذافي، على ذمة القضية رقم 630/2012، وتم إصدار قرار الإفراج عنه تنفيذا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل والذي أجاز لوزير العدل الإفراج عن النزلاء لدواع صحية.

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