خاص المتوسط/ حنان منير

كشف مصدر نيابي عن استضافة القاهرة اليوم الاثنين لـ 5 نواب من الذين عقدوا جلسات في العاصمة طرابلس بناء على دعوة من الحكومة المصرية.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر أسمه، في تصريح خاص لـ” المتوسط”، أن أعضاء البرلمان في العاصمة طرابلس تلقوا دعوة من الجانب المصري، لتباحث الأوضاع بشأن الأحداث الراهنة في ليبيا.

واعتبر المصدر، أن الدعوة المصرية جاءت بعد تأكد الجانب المصري من عدم حسم المعركة في طرابلس وطول أمدها.

وكش المصدر، أن وفد النواب مؤلف من، مصعب العابد، أبو صلاح شلبي، عبدالله اللافي، أيمن سيف النصر، محمد أدم

ووصل وفد النواب أمس الأحد إلى القاهرة استعدادا لاجتماعات اليوم مع الجانب المصري

The post المتوسط تكشف عن اجتماع سري لوفد من نواب طرابلس مع الحكومة المصرية في القاهرة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية