خاص المتوسط/ حنان منير

كشف عضو مجلس النواب، علي السعيدي، دخول قوات الجيش المرحلة الثانية من عملياتها العسكرية في طرابلس.

واعتبر السعيدي، أن تقدم قوات الجيش في طرابلس بمثابة يوم جديد من عملية طوفان الكرامة أي المرحلة الثانية من العمليات العسكرية، لأن “الجيش” حقق أغلب أهدافه، منها استنزاف قدرات المليشيات المسلحة من عدة وعتاد ومسلحين.

وأفاد السعيدي، بأن قوات الجيش لديها نفس طويل في حرب الاستنزاف، موضحا أنه بعد استهداف مدنية مصراتة وقصف الكلية الجوية وتدمير غرفة العمليات الخاصة بالطيران التركي، أصبح وضع “الجيش” غير الأمس وسوف نرى إنهاء أزمة الوطن في فترة أيام وليس أسابيع.

The post برلماني لـ” المتوسط”: الجيش يدخل المرحلة الثانية من عملياته العسكرية في طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية