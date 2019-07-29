شنيب: على المجتمع الدولي إيقاف تدخل تركيا و قطر بالشأن الداخلي الليبي

ليبيا – أكدت عضو مجلس النواب عن مدينة درنة انتصار شنيب دعمها الكامل لما تقوم به القوات المسلحة في مقارعة الإرهاب بمدينة طرابلس وتحريرها من المليشيات الإرهابية.

شنيب دعت في تصريح لوكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة أهالي المدينة لتكثيف جهودهم لنصرة القوات المسلحة ليكون العيد عيدين “عيد الأضحي وتحرير طرابلس”.

واستشهدت بما حصل في بنغازي ودرنة عند وقوف الأهالي والشباب المساند مع القوات المسلحة وتحرير المدن من كافة العناصر الإرهابية.

كما طالبت شنيب المجتمع الدولي بكف تدخل السلطات التركية والقطرية في الشأن الداخلي الليبي، داعيةً مجلس الأمن لرفع حظر التسليح عن القوات المسلحة لتحرير كافة التراب الليبي من التنظيمات الإرهابية.

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