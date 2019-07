السعيدي لـ ” المتوسط”: زيارة النواب لواشنطن هدفت لكشف حقيقة دعم الوفاق للإرهاب من خزينة الدولة

خاص المتوسط/ حنان منير

اعتبر عضو مجلس النواب، علي السعيدي، زيارة وفد النواب، للولايات المتحدة الأمريكية “ممتازة والمرضية”.

وأشار السعيدي، إلى أن زيارة وفد مجلس النواب للولايات المتحدة كانت تهدف بالمقام الأول لتوضيح حقيقة ما يجري في ليبيا، وحقيقة دعم حكومة الوفاق للإرهاب من خزينة الدولة.

وأكد السعيدي، أن الوفد كشف خلال زيارته حقيقة جماعات الإخوان التي وصفها بـ” المفسدين” في ليبيا خاصة بعد تجريمها كجماعة إرهابية.

وأفاد السعيدي، بأن الجانب الأمريكي وخاصة إدارة الرئيس ترامب، تدرك جيدا حقيقة ما يجري في ليبيا وتم التأكيد على أن الجيش تحت إدارة مدنية منتخبة وأن مجلس النواب الجسم الشرعي والوحيد في ليبيا، كاشفا عن زيارة مرتقبة للوفد البرلماني لدولة فرنسا.

وكان وفد من مجلس النواب، قد توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لعقد لقاءات مع أعضاء بالكونجرس والإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب.

