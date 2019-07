رئـيس هـيئة الـسلامة الـوطنية يـتابع سـير الـعمل بـالهيئة

المتوسط:

عـقد رئـيس هـيئة الـسلامة الـوطنية عـميد. د عـبدالسلام الـجوادى اجتماعا صـباح الـيوم الاثـنين بـنائب رئـيس الـهيئة ومـدراء الـفروع والإدارات والـمكاتب والأقـسام بـهيئة الـسلامة الـوطنية.

حـيث تـم خـلال الاجتماع الـذي عـقد بـديوان الـهيئة بـطرابلس مـتابعة سـير الـعمل والاطلاع عـلى ما تـم انـجازه خـلال الـنصف الأول مـن الـعام الـجاري, وكـذلك اسـتعراض عـدد مـن الـمواضيع الـتي تـهم هـيئة الـسلامة الوطـنية، والـوقوف عـلى الـصعوبات الـتي تـواجه سـير العـمل وإيـجاد الـحلول لـها، وتـوفير الاحـتياجات الـضرورية لـلأقـسام والـوحدات لـتسيير الـعمل عـلى أكـمل وجـه.

