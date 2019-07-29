فارس: إدراة ترامب مقتنعة بأن الآلية الأنسب في ليبيا هي تجريد الميليشيات من سلاحها

ليبيا – قال المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وليد فارس إن الوفد البرلماني الذي أجرى زيارة إلى واشنطن أنجز أمور مهمة لمصلحة الشعب والجيش وقضية ليبيا بشكل عام من خلال عقد إجتماعات عديدة مع مجلس الأمن القومي والدفاع ومسؤولين بالكونغرس.

فارس إعتقد خلال تصريح أذيع على فناة ” ليبيا الحدث” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد أن وفد البرلمان فتح طريق سياسية بين ما يسمى ليبيا الحرة ومؤسسات الولايات المتحدة الأمريكية.

ورجح أن تكون ردود الفعل في الشارع الأمريكي مكثفة خاصة بعد تطرق الوفد لعدد من الملفات منها المهاجرين والمليشيات والاقتصاد مما أحدث ردة فعل إيجابية من المؤسسات الأمريكية، معتبراً أن أي تغيير لا يحصل من خلال إجتماع وفد واحد لكن الزيارة فتحت الطريق للتغيير.

ورداً على سؤال حول إن كان هناك ضغط أمريكي على تركيا متوقع في خصوص توتر الأوضاع في غرب ليبيا بالتراجع عن دعمها للمليشيات علق قائلاً :”هذا الضغط لم يحدث في العلن لكن بعد أن تواصلت المؤسسات الأمريكية مع البرلمان وسمعت منه كلام عن الموقف التركي والقطري الذي بات واضح في ليبيا بالطبع ستستشير الإدارة خبرائها والكونغرس المقتنعة أن الآلية الأنسب هي تجريد المليشيات من سلاحها وإطلاق الحرية السياسية ومنع التدخل العسكري المباشر من الخارج”.

كما نوّه إلى أن الجانب الأمريكي لن يكون راضياً عن وصول أعتدة و أسلحة ومستشارين عسكريين من تركيا إلى ليبيا لأنه تدخل عضو في الناتو لصالح قوة في ليبيا ضد قوة أخرى خاصة التحالف مع المليشيات المسلحة المرتبطة بالإخوان وفقاً لقوله.

وبيّن أنه لغاية هذه اللحظة لم يصدر أي موقف رسمي أمريكي بهذا الشأن، معتقداً أنه مع الوقت ستتحرك واشنطن مع أنقرة فيما يخص هذا الملف.

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