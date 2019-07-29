المستشار بوشناف يبحث سير العمل الأمني مع عدد من رؤساء المجالس التسييرية للبلديات

ليبيا – ناقش وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف أمس الأحد مع عدداً من رؤساء المجالس التسييرية للبلديات وعددا من عمدائها الأوضاع الأمنية في بلدياتهم واحتياجات مديريات أمنها.

الاجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أوضاع هذه البلديات من النواحي الأمنية والخطط التي وضعتها وزارة الداخلية بما يكفل حماية أمن المواطن وكرامته.

كما استكمل الإجتماع النقاط التي تم طرحها في وقت سابق خلال اجتماع وزاري ترأسه رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني لاتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لتدارك أية كوارث طبيعة خلال موسم الشتاء المقبل.

وناقش الاجتماع آليات وضع خطة لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية خلال موسم فصل الشتاء القادم والتي من شأنها مواجهة الفيضانات والسيول المحتملة على رأسها تنظيف العبارات وقنوات تصريف مياه الامطار بالبلديات التي تعرضت لمشاكل خلال فصل الشتاء الماضي والذي تم خلاله تخصيص مبلغ 50 مليون دينار موزع على كامل البلديات.

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