نجل عبد الفتاح يتهم النظام القطري باغتيال والده

اتهم حسام عبد الفتاح نجل اللواء السابق في الجيش الليبي عبد الفتاح يونس، النظام القطري باغتيال والده ابان التحولات التي شهدتها ليبيا في 2011، بعد رفضه لسياساته “الخبيثة” في دعم التنظيمات الإرهابية.

وأضاف حسام عبد الفتاح في تصريحات إعلامية على هامش إحياء الذكرى الثامنة لاغتيال والده في 28 يوليو 2011، على يد مليشيا أبي عبيدة الجراح التي كانت تمولها قطر، إن الهدف من الاغتيال هو طرده لرئيس أركان الجيش القطري من غرفة عمليات الثوار في البريقة خلال أحداث 17 فبراير 2011، وانتقاده لما تقوم به الدوحة في تهريب السلاح والأموال لفائدة الكتائب المسلحة.

وأشاد نجل اللواء عبد الفتاح يونس بالدور الذي يقوم به الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في بناء مؤسسة عسكرية ليبية نظامية، لتأمين مقدرات وثروات الشعب الليبي وتحرير البلاد من قبضة الإرهابيين والمسلحين.

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