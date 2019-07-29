طرابلس | النواب المنقطعون يصدرون قراراً بوقف المشاي وتكليف خلف له

ليبيا – أصدر النواب المنقطعون المجتمعون في طرابلس في ما يعرف بـ ” البرلمان الموازي غير المعترف به دولياً ” برئاسة الصادق الكحيلي قراراً صدر يوم أمس وجرى تعميمه اليوم بشأن إيقاف رئيس هيئة الرقابة الإدارية .

ونص القرار ذي الرقم 25 لسنة 2019 الصادر عن البرلمان الموازي والذي تحصلت المرصد على نسخة منه بوقف نصرعلي حسن بصفته مكلفاً بمهام رئيس هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس إلي حين إستيفاء التحقيقات حول المخالفات المالية والإدارية المنسوبة إليه لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار .

كما نص القرار على أن تتولى لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالدولة بالمجلس الموازي اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في جميع الشكاوى والتقارير المتعلقة بالمخالفات المالية والإدارية المنسوبة لرئيس هيئة الرقابة الإدارية نصرعلي حسن .

وطالب البرلمان الموازي أيضاً في نص قراره بأن تقدم نتائج التحقيق خلال ثلاثون يوماً وللجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به .

وكلف البرلمان الموازي وكيل الهيئة سليمان محمد الشنطي بتسيير مهام رئيس هيئة الرقابة الإدارية إلى حين الانتهاء من التحقيق والتصرف على أن يتم إيقاف كافة القرارات الصادرة عن الجهات الإدارية والوزارات المتعلقة بنصر علي حسن إلي حين انتهاء التحقيقات المتعلقة بذلك .

ويأتي هذا القرار بعد أيام من خطف مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية محمد بن عمر المشاي على يد قوات غنيوة في أبوسليم بتهمة فساد قبل أن يصدر النائب العام أمراً بالإفراج عنه وينشر المركز مستندات قال بأنها تفند التهم الموجهة لمديره من غنيوة إضافة لاحتجاج قبائل المشاشية على الموضوع بشدة .

وفي يناير الماضي نشب خلاف بين علي نصر حسن ورئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري على خلفية قيام الأخير بالتعاون مع السراج بتكليف الشنطي نفسه رئيساً للهيئة وهو ما إعتبره حسن مخالفة للقانون وقف ضدها أعضاء الرئاسي عبدالسلام كجمان وأحمد معيتيق وفتحي المجبري ليفجر فضيحة هدر مال عام تتعلق بالمشري إبان شغله مهام رئيس اللجنة المالية بالمؤتمر العام المنتهية ولايته منذ 2014 .

المرصد – خاص

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